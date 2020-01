‘Incidenten in gevangenis Lelystad ruim verdubbeld’

Het aantal ernstige incidenten in de gevangenis in Lelystad is vorig jaar meer dan verdubbeld, zo heeft de Stentor uitgezocht.

De krant inventariseerde de incidenten en komt tot de conclusie dat zich daar elf ernstige incidenten voordeden, zes meer dan een jaar eerder. Bij een ervan was ook de Utrechtse tramschutter Gökmen T. betrokken, die voorafgaand aan de aanslag vastzat in Lelystad wegens verkrachting. Hij mishandelde daar een cipier.

Er lopen integriteitsonderzoeken naar twee bewaarders in Lelystad. Zo werd in februari een liefdesbrief ontdekt in de cel van een gedetineerde, waaruit bleek hij een relatie zou hebben met een cipier. Drie maanden later werd een bewaarder op non-actief gesteld op verdenking van medewerking aan smokkel.

Directeur Ruut Bernsen zegt tegen de Stentor dat er meerdere oorzaken zijn voor de groei in het aantal incidenten. De gevangenis is met 620 gedetineerden een van de grootste van het land. „Bij de steeds complexere doelgroepen en alle problematiek die daarmee samenhangt, horen helaas ook incidenten”, zegt Bernsen tegen de krant. De straf voor het gebruik van geweld in de gevangenis moet volgens hem worden verhoogd.

Vakbonden pleiten in de Stentor voor het aanstellen van meer personeel.