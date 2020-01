Incident rond toetsafname op Fruytier

Op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, locatie Apeldoorn, zijn signalen binnengekomen dat er een incident rondom het afnemen van toetsen heeft plaatsgevonden.

Een extern bureau onderzoekt of er sprake is van fraude, aldus bestuursvoorzitter Van Hartingsveldt. „We willen de ontvangen signalen zorgvuldig analyseren en zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de aard en de omvang van het incident.”

Het onderzoek moet duidelijk maken welke leerlingen bij het incident betrokken zijn geweest en wat ze precies hebben gedaan. De uitkomsten worden eind volgende week verwacht. Tot die tijd doet de school geen mededelingen over de specifieke toedracht.

De ouders van de leerlingen op de Apeldoornse vestiging zijn van het onderzoek op de hoogte gesteld. De scholengemeenschap lichtte woensdag de Onderwijsinspectie over de zaak in.