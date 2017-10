’Incassobureau’s verhandelen data consumenten’

Incassobedrijven houden van miljoenen mensen hun betaalgedrag bij. Deze data worden, zonder medeweten van betrokkenen, aan tal van telecomproviders of energieleveranciers verkocht. Deze handel in persoonsgegevens is in strijd met de privacywetten.

Dat schrijft de Groene Amsterdammer op basis van onderzoek van Investico, een platform van onderzoeksjournalisten. Volgens het tijdschrift beschikken bedrijven als Lindorff en Focum over tien miljoen profielen van consumenten. Op basis van allerlei gegevens wordt de kredietwaardigheid van consumenten in kaart gebracht. Op basis van deze profielen maken webshops of telefoonproviders een inschatting hoe risicovol een klant is wat betreft betaalgedrag.

Volgens de privacywet zijn bedrijven verplicht te melden als er data worden verkocht of gekocht, maar dat gebeurt in de praktijk nooit, stelt Investico.