Inbrekers slaan hun slag tijdens Koningsdag

Wie vrijdag druk aan het struinen, afdingen of verkopen is moet zijn huis goed op slot doen. Inbrekers slaan graag hun slag tijdens de verjaardag van de koning.

Op Koningsdag kleurt Nederland oranje. De kleedjes op de stoep en de oranjetompouce zorgen voor een opperbeste stemming. Maar wees gewaarschuwd, zeggen de politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Op koningsdag wordt meer dan gemiddeld ingebroken.

Susanne Schat, adviseur woninginbraken bij het CCV, vertelt dat de waarschuwing gebaseerd is op cijfers van de politie. „Er is een duidelijke stijging te zien van het aantal woninginbraken op Koningsdag. De kans op een inbraak is anderhalf tot twee keer zo groot. Mensen voelen zich veilig omdat ze dicht bij huis zijn en denken niet na over de risico’s.”

Feest

Door de gezellige drukte op straat valt een inbreker niet op. „Hij verdwijnt gemakkelijk in de massa. Je kunt een verdacht persoon dan niet makkelijk herkennen”, aldus Schat. Behalve met inbraken, moeten feestvierders ook rekening houden met mogelijke insluipingen. Door een openstaande deur is een inbreker zo binnen, zonder dat daar geweld aan te pas komt.

Op Koningsdag lopen mensen hun woning vaak in en uit. Maar wat de bewoner kan, lukt de inbreker ook. „Via de achterkant van de woning komen inbrekers binnen en pakken wat ze pakken kunnen”, vertelt Schat.

Politie-eenheden beslissen zelf of ze op Koningsdag meer blauw de straat op sturen. Zo zet de politie Den Haag extra mensen in en geeft ze adviezen mee aan wijkagenten en boa’s.

Eenvoudige maatregelen

Om de kans op een inbraak op een feestelijke dag te verkleinen, geeft Schat een aantal tips. Het lijkt een open deur, maar sluit de woning goed af. „Het gebeurt nog regelmatig dat inbrekers zo binnen kunnen wandelen”, vertelt Schat. „Verkoopt u spullen aan de voorzijde van uw woning? Zorg dan dat de achterzijde goed is afgesloten. Dat betekent sleutel omdraaien en ramen dicht.”

Ook is het belangrijk dat waardevolle spullen als een handtas, tablet of smartphone uit het zicht liggen.

Naast bovengenoemde maatregelen raadt Schat aan om het hang- en sluitwerk van de woning te laten checken op de laatste kwaliteitseisen. „Inbrekers passen hun inbraakmethodes voortdurend aan. Een gecertificeerd Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf is altijd op de hoogte van de laatste inbraakmethoden en helpt bewoners met vakkundige beveiliging.”

De manier die inbrekers de afgelopen vier jaar het meest gebruiken om een woning binnen te komen heet cilindertrekken. De kern van een slot wordt uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en druk uit te oefenen. Binnen enkele seconden staat de inbreker binnen.

Een woning met een slot dat ouder dan vijf jaar is, zit al in de gevarenzone, weet Schat. „Dit is eenvoudig op te lossen door je bij het kopen van een nieuw slot te laten adviseren door een erkend Politiekeurmerkbedrijf of een verkoopmedewerker in de bouwmarkt.”

Een simpele maar effectieve tip is om buren te vragen alert te zijn tijdens Koningsdag. „Zij kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen via 1-1-2. Want met name door de hulp van oplettende omwonenden kunnen inbrekers op heterdaad worden betrapt.”