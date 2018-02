Inbrekers slaan hun slag onder kerktijd

Inbrekers slaan in de gemeente Neder-Betuwe opvallend vaak hun slag tijdens kerkdiensten. Dat is gebleken uit analyses, meldde de Gelderlander vrijdagochtend.

De politie reageert door extra te surveilleren, ook met onopvallende auto’s.

In de eerste weken van dit jaar kreeg de politie in Neder-Betuwe met regelmaat aangiften binnen van inbraken op zondag.

Als reactie gaat de politie al een aantal zondagen de straat op. Op basis van kentekens en gegevens van kentekenhouders worden auto’s aan de kant gezet die vaker gezien zijn bij verdachte situaties of van eigenaren die te boek staan als inbreker.

Zondag leidde dat nog tot de aanhouding van een automobilist met te veel alcohol op in Opheusden. In Echteld werd een man onder invloed van drugs achter het stuur vandaan gehaald. Daarnaast stuitten agenten in Ochten op een man die geen rijbewijs had en een reeks boetes had openstaan.