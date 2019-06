Een inbreker heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met een lange vlucht van Amersfoort naar Amsterdam geprobeerd uit de handen van de politie te blijven.

De man was in Amersfoort betrapt bij een woninginbraak en ging er met een auto vandoor. Hij negeerde een stopteken van agenten en reed via de A1, A27 en A2 naar Amsterdam met diverse politieauto’s achter zich aan.

In Amsterdam kon hij na een lange achtervolging uiteindelijk toch worden klemgereden.