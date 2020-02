Inbreker overlijdt na val van dak in Leeuwarden

Een man die had ingebroken op de bovenste verdieping van een flat in Leeuwarden, is van het dak gevallen en overleden. Dat meldt de politie.

Agenten kwamen vrijdagavond af op een melding van een inbraak aan de Mondriaanstraat, toen daar ongeveer tegelijkertijd een lichaam op straat was gevonden. De omgeving van de flat was korte tijd afgezet voor onderzoek. Op de bovenverdieping van het gebouw was niemand meer te vinden. De politie concludeert na het onderzoek dat de man probeerde van het dak af te komen en daarbij vermoedelijk is gevallen.