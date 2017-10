Inbreker laat identiteitsbewijs achter

Een inbreker die zondagochtend een fiets had gestolen uit een schuur in Hilvarenbeek, kon snel worden opgepakt. De 37-jarige Pool had namelijk zijn identiteitsbewijs achtergelaten.

Op de plek waar de fiets in de schuur had gestaan, vonden de bewoners van het bijbehorende huis aan de Schuttersweg ook nog een telefoon en een bankpas van de dief.

De gewaarschuwde politie ging op onderzoek uit en vond de verdachte en de fiets in een woning aan de Doelenstraat. De verdachte is door de politie meegenomen. De fiets is terug naar de eigenaar.