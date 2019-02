Inbrekende broers (61 en 54 jaar) opgepakt

In een onderzoek naar tientallen woninginbraken in Oost-Brabant en in Oost-Nederland heeft de recherche twee broers van 61 en 54 jaar opgepakt. Volgens de politie hebben gedupeerden inmiddels blij gereageerd.

De broers komen uit Den Bosch en uit Eindhoven en zijn bekenden van de politie. Die houdt ze in elk geval verantwoordelijk voor zes inbraken in onder meer Schijndel, Budel en Cuijk. Maar er wordt nu ook gekeken of ze te maken hebben met tientallen andere woninginbraken. In hun woningen zijn veel spullen gevonden die mogelijk gestolen zijn.