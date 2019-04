Inbraakgolf teistert kerken in Ede

Inbrekers hebben het voorzien op de kerkgebouwen in Ede. De afgelopen twee maanden is er tien keer ingebroken in een Edese kerk.

De Tabernakel van de christelijke gereformeerde kerk was in de nacht van vrijdag op zaterdag het jongste doelwit. „Er zijn wat catechisatiebusjes gestolen”, zegt koster Melis van Dijk. „In onze gemeente worden echter veel collectemunten gebruikt. Ik ga er dus van uit dat de inbreker bij het openmaken van de busjes niet blij was met het plastic geld, want daar heeft hij niets aan.”

De inbreker is maar kort binnen geweest, weet Van Dijk. „Een minuut of zeven. Het inbraakalarm is afgegaan. Er was dus maar beperkt tijd om in de benedenzalen rond te kijken. De inbreker brak een vergrendelde nooddeur open. Die is licht beschadigd. Al is er dus weinig vernield, je zit niet op zoiets te wachten.”

Kluis

Sinds half februari heeft de politie in Ede tien meldingen van een inbraak in een kerkgebouw ontvangen. Meestal werd die ’s nachts gepleegd, in een enkel geval ’s middags. In november en december was er al tweemaal ingebroken in De Akker van het Leger des Heils.

De buit varieert. „Soms bestaat die uit apparatuur of geld, soms niets. Net wat er voor het grijpen ligt”, aldus een woordvoerster van de politie.

Ze wil niet zeggen of de indruk bestaat dat de inbraken het werk zijn van één dader of één groep daders. „Uiteraard letten we op overeenkomsten, maar in het belang van het onderzoek doen we daar geen mededelingen over.” Bij surveillances in Ede wordt er extra op de kerken gelet, de politie vraagt ook omwonenden alert te zijn.

Eind maart werd er toegeslagen in de hervormde Oude Kerk. Beheerder Berend van Steenbeek: „Het slot van de voordeur is eruit gebroken. De inbrekers hebben alles doorzocht, maar er is niets weggehaald. Een kluis is opengezaagd. Daar zat niets van waarde in. Wel is er is veel schade aangericht. Ze hebben moeite gedaan voor niets. Geld is hier nooit, maar dat weten inbrekers niet.”

De evangelisch-lutherse gemeente kreeg twee inbraken te verwerken. Half februari werd er uit het gemeentecentrum achter de kerk een beamer ontvreemd van een groep die de ruimte huurt. Drie weken later werden geld en cd’s uit de kerk gestolen.

De inbreker kwam binnen door het slot van de zijingang te forceren. Daarvoor had hij eerst de lichtsensor onklaar gemaakt, zodat hij ongezien zijn slag kon slaan.

„Het is vervelend om met een inbraak geconfronteerd te worden, want wat kun je ertegen doen?” zegt scriba Daan van Doorne. „Wij zijn beslist niet slordig, er zit degelijk hang- en sluitwerk aan onze gebouwen, er zijn schemerschakelaars aangebracht. Je kunt van een kerk wel een fort maken, maar als inbrekers binnen willen komen, komen ze toch wel binnen.”’

Slijptol

Een catechisatiebusje met geld was de buit bij de oud gereformeerde gemeente aan de Noordelijke Spoorstraat. „Er is wel behoorlijk wat vernield”, vertelt scriba G. van Wolfswinkel. „De inbrekers hebben geprobeerd de kluis rondom uit te hakken en open te krijgen met een slijptol, maar dat is ze niet gelukt.

Ze zijn geruime tijd bezig geweest. ’s Nachts kunnen ze hun gang gaan, want onze kerk heeft weinig omwonenden. We willen het kerkgebouw nu meer beveiligen met betere sloten. Maar of dat zal helpen? Als je ziet hoe ze tekeergaan...”