Inbraak in Toscaanse vakantievilla Beatrix

In het Toscaanse vakantieverblijf van prinses Beatrix is ingebroken. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt de inbraak in Tavarnelle val di Pesa waarover Italiaanse media berichten, maar doet verder geen mededelingen.

Volgens de Italiaanse krant La Nazione zou de inbraak in de nacht van zaterdag op zondag al hebben plaatsgevonden. Uit een eerste onderzoek door de politie zou blijken dat er niks waardevols is meegenomen.

De dieven kwamen het landgoed binnen door over een hek te klimmen en daarna een deur te forceren. Kort daarna zouden ze zijn gevlucht met een auto van de koninklijke familie. Die auto is later teruggevonden, niet ver van de villa Rocca dei Dragoni.