Inbraak dupeert Groningse vliegclub

De Groningse Vliegclub Westerwolde bij het vliegveld van Stadskanaal is zwaar gedupeerd door een inbraak maandagavond. De dieven gingen ervandoor met onder meer een vliegtuigmotor en dashboards. De club schat de schade op zeker 100.000 euro.

Volgens bestuurslid Kevin Maat zijn vijf ultralichte vliegtuigen deels gedemonteerd. Twee daarvan zijn eigendom van de vliegclub en drie vliegtuigen zijn particulier bezit. „Ze zijn er met een vliegtuigmotor, hoogtemeters, complete dashboards en andere apparatuur vandoor gegaan”, zegt Maat. Op het terrein lagen nog twee andere gedemonteerde vliegtuigmotoren, die waarschijnlijk ook mee hadden gemoeten.

De inbrekers werden echter vlak voor middernacht gestoord en zijn daarna in alle haast vertrokken. „Als dat niet was gebeurd, hadden ze nog veel meer kunnen meenemen ”, zegt Maat.

Volgens hem zijn er camerabeelden van de inbraak, maar is het nog onduidelijk of de politie daar iets mee kan. „Deze dieven wisten precies op welke plek ze moesten zijn. Een van de motoren die ze wilden stelen was net gereviseerd. Een ander vliegtuig waar ze aan hebben gerommeld was nog geen jaar oud. Er staan hier in totaal vijftig vliegtuigen, maar ze hebben zich vooral gericht op de pronkstukken.”

„Je zet deze apparatuur ook niet zomaar even op Marktplaats”, zegt Maat. „Andere vliegclubs houden het aanbod van apparatuur nu ook in de gaten. Maar zodra de dieven naar bijvoorbeeld het Oostblok gaan, dan let niemand op de herkomst. De motoren die ze wilden stelen, passen in 99 procent van de ultralichte vliegtuigen.”

De schade aan de vliegtuigen wordt waarschijnlijk niet vergoed door de verzekering. De club heeft een beloning van duizenden euro’s uitgeloofd voor de gouden tip. Vrienden en familie van een betrokken bestuurslid zijn een inzamelingsactie begonnen.