In het Utrechtse dorp Kockengen is op eerste kerstdag ingebroken bij twee aanleunwoningen van een zorgcentrum. Volgens de politie is een van de bewoners van de huizen aan de Overdorp 101 jaar oud.

De inbraak is gepleegd tussen 16.30 uur en 21.00 uur. Het is niet bekend of er wat is buitgemaakt.