Inbox stroomt weer vol 1 aprilgrappen

Redacties van kranten en andere mediabedrijven zijn de afgelopen weken weer bestookt met bijzondere acties en gebeurtenissen die bij toeval allemaal rond 1 april plaats hebben. De 1 aprilgrap leeft, blijkt wel uit de vele berichten die bij het ANP zijn binnengekomen. Een bloemlezing.

Afvalinzamelaar Van Kaathoven lanceert ‘met trots’ de Afval Aroma’s, een parfumlijn met geuren als ‘Gemaaid Gras’, ‘Hout Couture’, ‘Rest is Best’ en ‘Eau de Frietvet’. Ze bestaan uit natuurlijke ingrediënten rechtstreeks afkomstig uit de vuilniswagen.

KNGF Geleidehonden gaat een proef houden met leugendetectiehonden. De proef moet uitwijzen of de honden in staat zijn de leugen van de waarheid te onderscheiden via iemands lichaamsgeur.

Rexona komt met een nieuwe anti-transpirantroller met twee kanten, voor de linker- en de rechteroksel. De rechteroksel van de vrouw zou namelijk 30 procent meer zweetlucht produceren dan de linkeroksel, door de complexe hormoonhuishouding van de vrouw.

Recruitmentbedrijf Eager People lanceert een uitlaatservice voor kantoormedewerkers. „De uitlaatservice brengt passieve collega’s op een speelse manier in beweging en draagt daarmee bij aan een lager ziekteverzuim, meer werkplezier en een hogere vitaliteit.”

Comedian Jochem Myjer gaat een keuzevak geven aan de Universiteit Leiden. In het vak ‘Geen paniek - Stressvrij door je studententijd’ helpt Myjer studenten hun drukke bestaan relativeren.

Shell start als eerste bedrijf ter wereld met Mood Detection-technologie aan de pomp. Terwijl de klant de auto voltankt, wordt (na goedkeuring) door speciale software het humeur gedetecteerd en een barista-koffie gekozen.

Duurzame bouwmarkt Eco-Logisch start een experiment met mensenhaar als isolatiemateriaal. Het haar krijgt daarmee zijn oude functie terug om ons warm houden. Nu wordt vaak schapenwol gebruikt om huizen te isoleren.

In Leiden, Appingedam en Utrecht wordt met ingang van het nieuwe vaarseizoen een proef gehouden met de vaarhelm met licht voor alle schippers van zonsondergang tot zonsopgang. De maatregel moet ongelukken voorkomen.

Audi komt met een ‘downsizing assistant’ die het chassis van de auto tot 15 procent laat krimpen om in een krappe parkeerplaats te passen.

Ten slotte de NS. Die organiseert sinds september de cursus ‘manueel fluiten’ voor alle conducteurs. Kapotte of verloren fluiten worden namelijk vanaf eerste paasdag niet meer vervangen en dan moet je op je vingers kunnen fluiten.