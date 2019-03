Inboedel failliet Slotervaart onder de hamer

De volledige inboedel van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam gaat onder de hamer. Troostwijk Veilingen biedt als eerste de inventaris van de afdeling radiologie aan en zal in de komende maanden ook die van de operatiekamers, verpleegafdelingen, poliklinieken en facilitaire dienst in de verkoop doen. Curator Marc van Zanten hoopt dat er miljoenen binnenkomen om de vele schuldeisers te kunnen afbetalen.

Hij verwacht overigens niet dat de opbrengst voldoende zal zijn om alle schulden, die worden geschat op zo’n 40 tot 50 miljoen euro, af te betalen. De afgelopen maanden hebben al veel partijen hun interesse getoond, uit binnen- en buitenland.

Volgens veilingmeester Teun van Leeuwen is het uniek dat de inboedel van een heel ziekenhuis wordt geveild. Het gaat om duizenden veilingkavels.