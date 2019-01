In Zuid-Limburg is 9 cm sneeuw gevallen

Sneeuwval zorgt in sommige delen van het land voor een flinke witte deken. In Simpelveld in Zuid-Limburg viel woensdag 9 centimeter sneeuw, meldt Weeronline. In het zuidoosten van Drenthe, rond Emmen, viel 5 tot 8 centimeter sneeuw.

In de avond trekken volgens Weeronline winterse buien vanuit het westen over het midden van het land. In de nacht naar donderdag trekt het zwaartepunt van de neerslag naar verwachting naar het noorden. Hier zijn ook donderdag nog perioden met lichte sneeuwval en natte sneeuw.

In het hele land is kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. Ook kan het regionaal nevelig of mistig worden, waarschuwt Weeronline.