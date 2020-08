Een lichaam dat dit weekend werd aangetroffen in de Waal bij Nijmegen, is vermoedelijk van een 16-jarig Duits meisje. Zij werd woensdag als vermist opgegeven. „Het lichaam zal naar haar woonplaats Kleve worden gerepatrieerd voor nadere identificatie”, meldt de Duitse politie, die de familie van de scholiere slachtofferhulp heeft aangeboden. Wat de precieze doodsoorzaak is, wordt onderzocht.