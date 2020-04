‘In verpleeghuis meer risico op besmetting met corona’

Ouderen die in verpleeghuizen zitten, lopen daar een hoger risico om het coronavirus op te lopen. Dat zegt ouderenbond ANBO. „In verpleeghuizen wonen veel oude, kwetsbare mensen dichtbij elkaar. Zij hebben onderling ook veel contact; als een grote familie”, verklaart ANBO-directeur Liane den Haan.

Eind maart en begin april zijn 1485 bewoners van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten overleden. Dat is bijna twee keer zo veel als het gemiddelde van de eerste tien weken van dit jaar. Toen stierven in een doorsnee week 797 bewoners van zulke huizen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens Den Haan is het onmogelijk om het coronavirus buiten alle verpleeghuizen te houden, ondanks alle maatregelen die zijn genomen. De ANBO benadrukt ook dat verpleeghuismedewerkers onder zware omstandigheden werken. „Er is een groot tekort aan beschermende middelen, er is gebrek aan personeel, hoog ziekteverzuim. Ook emotioneel is het zwaar voor zorgpersoneel in het verpleeghuis.”