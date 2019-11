In Utrecht verloren goudstaaf is weer terecht

De goudstaaf die 15 november in Utrecht uit een bestelbusje was gevallen omdat de zijdeur niet goed dicht zat, is weer terecht, meldt de politie Utrecht.

De goudklomp zat in een transportbox. Na een bericht in de media heeft de eerlijke vinder contact opgenomen met de politie. De eigenaar heeft na vertoon van een bewijs van eigendom de staaf weer in ontvangst genomen.

De eigenaar had in een oproep in De Telegraaf een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de eerlijke vinder van een ‘zeer waardevol verloren object’. Volgens de krant zou het gaan om een donkergrijze kunststof transportbox van 30 bij 20 centimeter met daarin een bijna 9 kilo zware goudlegering, die volgens de eigenaar nog het meest op een fors uitgevallen baksteen lijkt.

De eigenaar van de goudstaaf zegt in De Telegraaf dat hij de beloning aan de vinder heeft geschonken. Dat zou een vrouw uit Utrecht zijn.