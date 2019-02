In Urk is ook PVV blij met ambtsgebed tíjdens raadsvergadering

Het ambtsgebed bij raadsvergaderingen staat voortdurend onder druk. Kamervragen van de PvdA maken het onderwerp weer actueel. Een belronde langs drie gemeenten waar het ambtsgebed nog heel gewoon is.

Elke gemeenteraadsvergadering in Nunspeet wordt begonnen en afgesloten met een ambtsgebed. „Een goed en mooi gebruik”, vindt SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder. „Een meerderheid van de raadsleden heeft een christelijke achtergrond.” De SGP, ChristenUnie en CDA hebben gezamenlijk 13 van de 21 zetels.

Ook de lokale coalitiepartij Gemeentebelang, met vijf zetels ruim vertegenwoordigd in de raad, vindt het logisch dat het ambtsgebed wordt uitgesproken bij elke vergadering. „De samenstelling van de raad maakt dat wij achter het uitspreken van het gebed staan”, zegt fractieleider Martin Mol. Deelnemen aan het gebed vindt hij een groot woord. „Uit respect voor de andere partijen gaan wij staan.”

Bijna alle raadsleden doen dat. Alleen Jeroen Snaterse (VVD) en André Timmerman (PvdA/GL) blijven zitten. „Het gebed hoort niet thuis in de raadszaal”, stelt Timmerman. „Ik zou er voorstander van zijn om het gebed voor aanvang van de vergadering uit te spreken.” Beide fractievoorzitters respecteren wel het gebruik.

Uitzondering

Bij de vaststelling van het nieuwe reglement van orde, waar het ambtsgebed in benoemd staat, werd hier door beide partijen geen punt van gemaakt. „Ik kan begrip opbrengen voor het gebruik. Nunspeet is een uitzondering, gezien het hoge aantal christenen. Daar leg ik me bij neer”, aldus Snaterse.

In Goeree-Overflakkee valt het ambtsgebed strikt genomen buiten de vergaderorde. Voor 28 juni 2013 werd het gebed tijdens de vergadering uitgesproken; daarna voor de opening. Alle raadsleden zijn aanwezig bij het ambtsgebed.

„Wij hebben er volledig vrede mee met hoe het nu gaat”, reageert fractievoorzitter Johan de Vos van de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. Een punt van discussie is het nooit geweest in zijn fractie. „Onze hele fractie gaat staan bij het gebed. De meesten doen de ogen en het jasje dicht; we staan er netjes bij.”

CDA-leider Daniël Huising is blij met het ambtsgebed in de huidige vorm. Hij vindt het jammer dat het ambtsgebed wordt gebruikt om een politiek punt te maken. „Ik sta daar niet om aan mijn achterban te zien hoe goed ik het doe of hoe christelijk ik ben; ik sta daar voor mezelf.”

Een enkeling in de gemeenteraad blijft zitten tijdens het ambtsgebed; alleen de raadsleden van PvdA en Eiland van Vrijheid gaan niet staan. „Ik vind het vervelend om als niet-christen met een gebed geconfronteerd te worden. Ik ben voorstander van een minuut stilte vooraf die iedereen naar eigen inzicht kan invullen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn.

In de gemeente Goeree-Overflakkee bezetten de christelijke partijen 14 van de 29 raadszetels.

Hans Crebas, CDA-fractievoorzitter in Urk reageert verbaasd als hij hoort dat er Kamervragen over het ambtsgebed zijn gesteld. „Er wordt in de gemeenteraad van Urk nooit over gesproken, het ambtsgebed is volledig ingeburgerd en geaccepteerd.”

De vergadering wordt niet alleen geopend, maar ook gesloten met gebed. Deze afsluiting verzorgen de raadsleden zelf. „Elk raadslid komt een keer aan de beurt en doet dat graag.”

Bijbellezen

„Als er één gemeente in Nederland is waar het ambtsgebed past, is het Urk”, vindt Hendrik Wakker, raadslid voor de Partij voor de Vrijheid in het vissersdorp. „Alle raadsleden zijn christelijk, inclusief ikzelf.”

De christelijke gereformeerde Wakker heeft nog nooit een onvertogen woord gehoord over het gebed. „Soms leest de burgemeester ook nog een stukje uit de Bijbel tijdens de vergadering. Ik ben blij dat het zo gaat in Urk.”

Hij kan zich voorstellen dat een gemeenteraad met christelijke en niet-christelijke raadsleden een tussenweg zoekt voor het ambtsgebed, maar „dat is in Urk niet aan de orde.”