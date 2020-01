In Ubbena te water geraakte peuter (3) overleden

Het 3-jarige jongetje dat woensdagmiddag 18 december in het Drentse Ubbena te water was geraakt, is op oudejaarsavond overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De peuter lag sinds hij door agenten uit het water was gehaald in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vader van de jongen, een 39-jarige man uit Utrecht die betrokken was bij het te water raken van zijn zoon, is op 19 december aangehouden. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. De vader zit in beperkingen.