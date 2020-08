‘In twee weken 60 procent meer coronapatiënten in ziekenhuizen’

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in de afgelopen twee weken met ongeveer 60 procent gestegen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op 29 en 30 juli behandelden de ziekenhuizen 80 mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld, op dinsdag waren het er 127.

Op de intensive cares liggen 30 mensen met het coronavirus. Maandag waren het er 29. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 99 naar 97. Daarmee daalde het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis van 128 naar 127.

Het aantal coronapatiënten op de ic-afdelingen schommelde enkele weken lang tussen de 15 en de 20. Inmiddels ligt dat aantal al ongeveer anderhalve week op circa 30. Op de verpleegafdelingen worden nu al een paar dagen ongeveer 100 patiënten behandeld, terwijl dat eind juli en begin augustus ongeveer 70 mensen waren.

Op de intensive cares liggen ook nog 583 mensen met andere aandoeningen, 12 meer dan op maandag. Het totaal aantal mensen op de intensive cares schommelt nu al meer dan twee maanden rond de 600.