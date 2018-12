In totaal 49 verdachten ‘hennep-bende’ Almelo

In de strafzaak tegen dertien mannen uit Almelo die verdacht worden van grootschalige hennepteelt en -handel, heeft justitie nog 36 andere verdachten in het vizier. Het totale aantal verdachten komt daarmee op 49. Dat liet het Openbaar Ministerie (OM) weten bij de rechtbank in Almelo, waar maandag en dinsdag de eerste niet-inhoudelijke zittingen zijn tegen de dertien.

De dertien mannen - tussen 26 en 49 jaar - worden ook verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Sommigen zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en zware mishandeling. De meesten werden op 4 september opgepakt bij een grote actie van de politie in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo.

Daarbij werden woningen doorzocht, drie hennepkwekerijen ontdekt en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen. Al eerder waren achttien hennepkwekerijen ontmanteld.