‘In tal van bedrijfssectoren weer wat lucht’

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer wat lucht, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze zijn dan ook blij met de aangekondigde stappen. De ondernemersorganisaties willen wel dat er snel onderzoek komt naar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier van de 1,5 meterregel te kunnen afwijken.

Dat onderzoek is volgens de organisaties nodig om te voorkomen dat ondernemers in bijvoorbeeld de horeca en de culturele sector alsnog omvallen omdat ze met die maatregel onvoldoende uit de voeten kunnen. „Het rigide vasthouden aan alleen die 1,5 meter is niet houdbaar meer, als niet ook naar andere, slimmere opties wordt gekeken”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. „Dat moet binnen drie weken gebeuren, zodat het zomerseizoen voor bepaalde ondernemers nog enigszins kan worden gered.”

Volgens collega-voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is, door aan die 1,5 meterregel vast te blijven houden, de versoepeling voor diverse sectoren nog altijd onvoldoende voor een rendabele bedrijfsvoering. „Het risico dreigt dat veel bedrijven gaan omvallen als er niet snel meer mogelijk wordt.”

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het ook dat een aantal sectoren voor onbepaalde tijd gesloten moeten blijven, zoals discotheken en ballonvaarders. De organisaties dringen aan op een goede compensatieregeling van het kabinet voor ondernemers in die sectoren.

De ondernemersorganisaties juichen het toe dat de middelbare scholen na de zomer weer volledig open mogen. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat mogelijke achterstanden bij leerlingen te groot worden. De openstelling geeft ook weer meer ruimte aan ouders die thuiswerken.