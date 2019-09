Een Nederlandse man die in Roemenië werd gezocht wegens een misdrijf, is maandag in Nederland in Escharen om het leven gekomen door een auto-ongeluk. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Bosch.

Het gaat om een 47-jarige man die betrokken zou zijn bij de dood van een Roemeens meisje van 11 jaar.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens het OM lijkt het erop dat de man bewust op een vrachtwagen is ingereden.