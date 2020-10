In Rijssen lijkt mondkapje al aardig ingeburgerd

Een landelijk mondkapjesadvies? Het gros van het winkelend publiek in Rijssen heeft er wel begrip voor, zelfs al lijken de coronabrandhaarden zich ver van de Twentse plaats te bevinden. Winkeleigenaren hebben er meer moeite mee. „Een plicht was makkelijker geweest. Nu moeten we het zelf bepalen.”

Met een kar vol boodschappen komt Leidy (75) de supermarkt uit. De Rijssense is er, net als veel andere plaatsgenoten, vroeg bij deze morgen.

Al voor Rutte woensdag het dringende advies gaf per direct een mondkapje te dragen in de openbare binnenruimte, had de 75-jarige het geregeld op. „Vanwege mijn leeftijd”, verklaart ze. Meestal doet ze vroeg de boodschappen, wanneer het nog rustig is in de winkel. „Dan voel ik me veilig. Overdag is het soms druk.”

De 34-jarige horecamedewerker Henry is minder blij met het nieuwe advies. „Ik vind het maar niks. Je kunt met zo’n mondkapje op niet goed praten met elkaar.” Hij heeft nog geen masker aangeschaft. „Je loopt voor gek met zo’n ding.”

De regering heeft zich deze situatie zelf aangedaan, vindt de Rijssenaar. „Hadden ze mensen maar niet op vakantie moeten laten gaan.” Desondanks vindt hij het goed dat landelijk nu dezelfde maatregelen gelden. „Gelijktrekken is goed.”

Drempel

Voor ondernemers schept het dringende mondkapjesadvies vooral veel onduidelijkheid. De eigenaar van Voortman Mode –die anoniem wil blijven– had liever een plicht gezien. Vandaag gaat hij met het team om tafel om te beslissen of mondkapjes wel of niet op moeten in de modezaak.

Het voelt dubbel, zegt de winkeleigenaar, zes dozen mondkapjes onder de arm. „We willen veiligheid voor ons allemaal, maar zo’n mondkapjesadvies kan voor klanten een drempel opwerpen. Dat zie je ook terug uit de grote steden: op de plekken waar de mondkapjesplicht gold, is minder winkelpubliek. Terwijl dit het seizoen voor ons is.”

Bovendien is het met een masker op minder makkelijk om contact te maken met een klant, vreest hij. Dat terwijl Voortman een zaak is waar sommige mensen al jaren komen – niet alleen om te winkelen, maar ook voor een praatje.

Huilen

Collega-ondernemers hebben eveneens dubbele gevoelens bij het advies. Dianne (47) van kledingzaak Nxt-door vindt het „heel goed” dat er meer mondkapjes gedragen worden, maar ziet er tegenop om er zelf heel de dag mee in de winkel te staan. „Ik moet vandaag werken van half tien tot negen uur ’s avonds. Dan heb ik erg lang dat kapje op.” Een medewerkster van Miss Etam lucht haar hart bij de buren. „Er is toch ruimte genoeg hier binnen? Ik ben bang dat het klanten kan tegenhouden.”

Zelfs een enkele fietser passeert deze morgen met blauw mondmasker. Sander (32), die een winkelwagen met chips en zijn zoontje van bijna twee erin voortduwt, draagt er vandaag geen. Problemen heeft hij niet met het nieuwe advies. „Het is een kleine moeite om een mondkapje op te zetten.” Dat de brandhaarden zich nu vooral nog in het westen van het land bevinden, maakt voor zijn besluitvorming weinig uit. „Je kunt erop wachten dat het aantal besmettingen ook hier toeneemt.”

Waarom hij zelf geen mondkapje draagt? „Dat zal ik laten zien”, lacht hij, een zwart exemplaar uit zijn zak toverend. Zoonlief blijkt niet gecharmeerd van het afgedekte gezicht van zijn vader. „Hij gaat huilen als ik hem opzet.”