In Rijsbergen neergestoken Belgische jongen besmet met corona

De 15-jarige Belgische jongen die zondagavond zwaargewond raakte door een steekpartij bij een bruiloft in het Brabantse Rijsbergen, blijkt besmet met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant na berichtgeving in regionale media.

Volgens BN De Stem waren op het feest zo’n 150 mensen aanwezig. Er ontstond ruzie tussen twee groepen bruiloftsgasten en die werd buiten voortgezet. Daar is de jongen gestoken, meldde de politie eerder. Hij had een bloedende wond die door een omstander met een doek werd dichtgehouden. Het slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen vervoerd.

In het Brabantse Zundert werden twee mannen uit het Belgische Lokeren van 20 en 25 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij het steekincident. De advocaat van de jongste opgepakte verdachte heeft BN De Stem verteld dat een deel van de gasten uit Antwerpen kwam en dat de bruiloft daardoor een mogelijke coronabrandhaard is.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de aanwezigheid van Belgen afkomstig uit Antwerpen in Nederland bestuurlijk niet tegen te gaan. „De ‘code oranje’ voor dit gebied blijft een advies van de rijksoverheden, het is niet verboden om de buurlanden te bezoeken.” Wel wordt een bezoek sterk afgeraden, aldus de Veiligheidsregio. „Daarmee wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Dit incident vormt geen aanleiding voor het aanpassen van de regionale regelgeving.”

De GGD West-Brabant was niet direct bereikbaar voor commentaar.