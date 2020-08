In Renswoude gevallen wielrenster nog in levensgevaar

De 41-jarige wielrenster die zaterdagavond in het ziekenhuis belandde nadat ze in Renswoude was gevallen, verkeert nog in levensgevaar. De politie heeft aanwijzingen dat twee mannen op een blauwe Peugeot-scooter mogelijk betrokken waren bij het incident.

Een van de mannen op de scooter heeft in het voorbijgaan mogelijk tegen de fiets van de vrouw uit Veenendaal getrapt, waardoor zij ten val kwam. Na het ongeluk zijn meerdere mensen in de buurt van het slachtoffer gebleven. De politie heeft een aantal van die getuigen gesproken.