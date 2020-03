In principe geen bezoek bij gehandicaptenzorginstellingen

Zorginstellingen voor gehandicapten sluiten de deuren voor een groot deel van de bezoekers. Alleen als het bezoek essentieel is voor de cliënt, kan het doorgaan. Datzelfde geldt voor jeugdhulpinstellingen.

Mocht er ergens corona worden geconstateerd, dan gaan de deuren volledig dicht voor het bezoek, maakt het kabinet maandag bekend.

„Bezoek wordt aangemoedigd het contact op andere manieren voort te zetten, bijvoorbeeld door WhatsApp en videobellen”, schrijft het kabinet. Zorgverleners houden rekening met emotionele uitlatingen als gevolg van de crisissituatie.

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg mogen maximaal één persoon per dag ontvangen voor één uur. Een algehele bezoekersstop voor ggz-instellingen is ongewenst, omdat dit grote mentale risico’s meebrengt. Verkouden bezoekers worden geweerd en „op afdelingen waar vanwege het coronavirus isolatieverpleging wordt toegepast, is bezoek helemaal ongewenst”.