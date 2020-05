In Oekraïne liggen honderd baby’s op moeder te wachten

Ruim honderd baby’s die uit draagmoeders zijn geboren, liggen in Oekraïne te wachten op hun buitenlandse, biologische moeder. Door de coronacrisis kan die hen echter niet afhalen.

Nu al is duidelijk dat het niet bij deze honderd blijft. Als Oekraïne de grenzen nog enkele maanden gesloten houdt, zou de ‘berg’ aan baby’s kunnen groeien tot duizend.

Eind vorige week ontstond er in het Oost-Europese land discussie over een video van de grootste organisatie voor draagmoederschap, BioTexCom. Die had een filmpje online gezet met een zaal vol babybedjes in een hotel in de hoofdstad Kiev. De kinderen werden goed verzorgd. Een jurist legt aan het eind uit waarom de kinderen in Oekraïne moeten blijven en vraagt om druk op de regering uit te oefenen om een uitzondering te maken.

Verpleegkundigen met mondkapje verzorgen de kinderen goed, zo toont de video. De boodschap van het filmpje is daarom: geen zorg, heb alleen geduld. Een mooi stukje pr-werk.

Maar het effect was anders. Twee ombudsmannen van Oekraïne sloegen alarm. De mensenrechtenombudsman van het parlement, Lyudmila Denisova, nam een kijkje in het ‘babyhotel’ en stelde vast dat de kinderen goed werden verzorgd. Toch trok ze aan de bel. Volgens haar toont deze situatie dat het land de liberale wetten voor het draagmoederschap moet terugdraaien.

Oekraïne is niet het enige land waar mensen uit de hele wereld hun embryo’s bij andere vrouwen kunnen inplanten; wel het goedkoopste. De kosten zijn ongeveer 15.000 euro. De enige voorwaarde is dat de ouders leven in een heterorelatie en zelf niet in staat zijn kinderen te krijgen. Intussen weet iedereen dat armoede doorgaans de reden is waarom vrouwen bereid zijn dit te doen.

De baby’s gaan overal naartoe: Duitsland, Zweden, Israël, de VS. Officiële cijfers over de aantallen kinderen die in het Oost-Europese land op deze manier worden geboren, zijn er niet. Maar wel is bekend dat er naast BioTexCom nog dertien andere ondernemingen zijn. En BioTexCom zegt dat er voor de komende negen maanden alleen bij hun organisatie al 500 kinderen onderweg zijn.

De kinderombudsman van Oekraïne, Mykola Kuleba, vindt dat de situatie lijkt op „mensenhandel.” „Oekraïne verandert in een onlinewinkel voor kleintjes.”

BioTexCom doet alles om de kinderen met de (biologische) ouders te verenigen, zegt directeur Albert Tochilovsky. „Honderden ouders bellen me.”

Ook de kerken in Oekraïne slaan alarm. In een gezamenlijke verklaring noemen de Grieks-katholieke en de rooms-katholieke bisschoppen van Oekraïne de situatie „een kwaal van de moderne tijd”, die door de crisis zichtbaar wordt. „Deze kinderen zijn verlaagd tot handelswaar, waarvan de kopers zijn niet komen opdagen.”

De Europese organisatie van katholieke bisschoppen, FAFCE, sluit zich daarbij aan en roept landen op draagmoederschap te verbieden.