In Nunspeet trekt corona diepe sporen

De coronacrisis raakt steeds meer reformatorische gemeenschappen. In Nunspeet overleed zondag een 66-jarige medewerker van de gemeente vanwege besmetting met het virus. Tot voor kort was de in Nunspeet bekende man nog actief op het gemeentehuis.

„Dit is een schok voor de Nunspeetse samenleving. De coronacrisis komt nu heel dichtbij”, vertelt burgemeester Breunis van de Weerd dinsdagmorgen.

Het 66-jarige slachtoffer Dick genoot brede bekendheid in de lokale gemeenschap. Hij was onder meer jarenlang trouwambtenaar. Vorig jaar kreeg de man een koninklijke onderscheiding. „Ik ken hem als een vriendelijke, behulpzame man. Recent heb ik nog een kopje koffie met hem gedronken.”

Het slachtoffer ging een paar maanden geleden met pensioen, maar verrichtte als invalkracht nog altijd werkzaamheden in het Nunspeetse gemeentehuis. De man was daar tot ongeveer een week geleden nog actief. Hij werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen en overleed zondag. Het is volgens de burgemeester niet meer te traceren hoe de ambtenaar de besmetting heeft opgelopen.

Burgemeester Van de Weerd hield dinsdagmorgen crisisberaad en zei voorafgaand aan dat overleg te verwachten dat burgers komende tijd niet meer ‘vrij’ kunnen binnenlopen in het gemeentehuis.

Nunspeet is in vergelijking met omliggende gemeenten relatief hard getroffen door het virus. Het RIVM meldde maandag dat Nunspeet 61,9 coronapatiënten op de 100.000 inwoners telt. Dan betreft het door de GGD en de gemeente gemelde patiënten. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger, onder meer omdat niet iedereen zich met vermoedelijke coronaklachten meldt bij bijvoorbeeld de GGD.

De burgemeester noemt het „onwerkelijk” dat zijn ambtenaren niet groepsgewijs de overledene kunnen herdenken. „Een paar jaar geleden overleed ook een van onze medewerkers. Toen heb ik in een hal op het gemeentehuis het personeel toegesproken en konden we emoties delen. Nu kan dat niet op die manier. Ik roep ertoe collega’s op elkaar te bellen. Dat geeft iets extra’s boven bijvoorbeeld mailen.”

Koorlid

De 66-jarige Dick was meer dan 45 jaar lid van het ongeveer 90 leden tellende Christelijk Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet. Meer dan een kwarteeuw maakte hij deel uit van het bestuur. „Er heerst enorme verslagenheid onder de koorleden. Samen hebben we een broederlijke band. Dick had echt een centrale rol in het koor, het was een behulpzame en ontzaglijk sympathieke persoon. Hij was enorm gedreven wat betreft het verspreiden van de boodschap van Gods Woord”, zegt koorvoorzitter J. Bal.

Wrang genoeg is maandag nog een koorlid van in de zeventig overleden, en stierf ruim een week geleden een al enkele jaren niet meer actief bij het koor betrokken ere-lid van in de tachtig. Volgens Bal kampten ook deze twee mannen vermoedelijk met coronaklachten. Bal vindt het „ontzettend moeilijk” dat de koorleden de overledenen niet naar hun laatste rustplaats kunnen begeleiden vanwege besmettingsgevaar. „Bij ons is het een soort erecode om met elkaar mee te leven, en nabestaanden van een koorlid blijk te geven van onze betrokkenheid door de uitvaart bij te wonen. Dat kan nu niet. Via de mail leven we nu met elkaar mee. Als bestuur bezinnen we ons op de vraag hoe we als koor later, Deo Volente, in een bijzondere samenkomst samen met de nabestaanden deze verdrietige gebeurtenissen kunnen gedenken en willen we troost van de Heere vragen.”

Bal is ook lovend over de tachtiger en de zeventiger die stierven. ,,Ze zongen zo graag. De man die maandag overleed, belde onlangs nog dat het zingen niet ging. Hij huilde aan de telefoon.”

Het 66-jarige slachtoffer was lid van de gereformeerde gemeente in Nunspeet. „We zijn diep geraakt door hoe snel het is gegaan”, zegt ds. A. Schot dinsdagmorgen. „Vorige week donderdag is Dick opgenomen in het ziekenhuis, zondag is hij overleden. Zondag heb ik nog even contact met hem gehad. Ik zei dat ik preekte over de geschiedenis van de koperen slang. Met een ander lid van onze gemeente heeft hij in het ziekenhuis een deel van de ochtenddienst meegeluisterd. Tijdens de dienst is hij naar de ic gebracht en is hij overleden.”