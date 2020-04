In Noord-Brabant vallen de meeste slachtoffers in het verkeer

Verkeersongelukken kostten vorig jaar 661 mensen het leven. Dat zijn er 17 minder dan in 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Noord-Brabant vielen de meeste verkeersslachtoffers. Hier volgt een overzicht van de verkeersdoden naar provincie.

Totaal aantal verkeersdoden, 2019

Noord-Brabant: 142

Gelderland: 87

Noord-Holland: 87

Zuid-Holland: 85

Overijssel : 57

Limburg: 52

Utrecht: 45

Friesland: 29

Drenthe: 29

Groningen: 19

Flevoland: 16

Zeeland: 13

Ruim een derde van de verkeersslachtoffers verongelukte als bestuurder of passagier van een personenauto. In Noord-Brabant kwamen 55 automobilisten om in het verkeer, het meest van heel Nederland. Ook relatief gezien was het aantal fatale auto-ongelukken in deze provincie het hoogst, kijkend naar hoeveel kilometers automobilisten hier hebben afgelegd. Dan vallen ook Drenthe en Limburg op.

Slachtoffers auto-ongelukken per miljard gereden kilometers en in totaal, 2019

Noord-Brabant: 2,5 (totaal: 55)

Drenthe: 2,4 (totaal: 13)

Limburg: 2,4 (totaal: 21)

Groningen: 2,2 (totaal: 11)

Overijssel: 2,1 (totaal: 22)

Flevoland: 1,9 (totaal: 8)

Gelderland: 1,6 (totaal: 30)

Friesland: 1,3 (totaal: 9)

Utrecht: 1,3 (totaal: 15)

Noord-Holland: 1,1 (totaal: 24)

Zuid-Holland: 1 (totaal: 26)

Zeeland: 1 (totaal: 3)

Nederlands gemiddelde: 1,6 (totaal: 237)

Tussen haakjes staat het absolute aantal slachtoffers van auto-ongelukken