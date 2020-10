In nog vier regio’s is aantal coronabesmettingen ‘ernstig’

In vier regio’s is het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen, dat de situatie er niet langer ‘zorgelijk’ is, maar ‘ernstig’ is geworden. Dat is het hoogste risiconiveau. Dat geldt vanaf zaterdag in de veiligheidsregio’s Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid. Zij staan daarmee op hetzelfde niveau als Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.

De situatie in een regio wordt ernstig wanneer in een week tijd meer dan 150 op de 100.000 inwoners positief zijn getest, of als meer dan 10 procent van de uitgevoerde tests positief is. „Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie”, legt de overheid uit op het coronadashboard. Het kabinet maakt dinsdag mogelijk nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het virus te remmen,

In de rest van het land is de situatie ‘zorgelijk’. Voor de meeste veiligheidsregio’s gold dat al, maar het risiconiveau voor IJsselland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Zeeland is zaterdag verhoogd. Daar gold eerder de status ‘waakzaam’, het laagste risiconiveau.

De overheid heeft maanden geleden bepaald dat de alarmbellen afgaan wanneer een regio in een etmaal 7 positieve tests per 100.000 inwoners heeft. Dit wordt de signaalwaarde genoemd. De laatste keer dat een regio onder die grens bleef was vorige week zaterdag. Sindsdien zit elke regio elke dag boven die grens. Amsterdam-Amstelland vestigde zaterdag een record met 68,7 besmettingen per 100.000 mensen. Dat komt neer op bijna tien keer de signaalwaarde. Op vrijdag had Haaglanden 65,4 positieve tests per 100.000 mensen en Rotterdam-Rijnmond 62,5.

Nederland als geheel telde tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend een recordaantal van 6504 positieve tests, wat neerkomt op 37,4 besmettingen per 100.000 mensen. In de afgelopen dagen zijn 209,2 op de 100.000 Nederlanders positief getest. Op 13 september bleef Nederland voor het laatst onder de signaalwaarde.