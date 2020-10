In nog acht regio’s is coronasituatie ‘zeer ernstig’

In nog acht regio’s is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie er nu ‘zeer ernstig’ is. Ze hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de coronakaart. Die status geldt vanaf woensdag in de veiligheidsregio’s Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord.

Deze acht regio’s hebben nu hetzelfde risiconiveau als Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands-Midden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland Zuid, en Brabant-Zuidoost.

Ook in Noord-Holland Noord en IJsselland is het risiconiveau woensdag verhoogd. De situatie veranderde daar van ‘zorgelijk’ in ‘ernstig’. Die status gold al in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. In Zeeland en Zuid-Limburg blijft de situatie ‘zorgelijk’, het op een na laagste risiconiveau. Geen enkele regio heeft het laagste niveau, ‘waakzaam’.

Het risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. De strenge maatregelen die het kabinet vorige week aankondigde, gelden in het hele land en blijven nog minstens drie weken van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan moeten in elke regio aparte maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau. Bij ‘zeer ernstig’ zijn bijvoorbeeld geen evenementen mogelijk, bij zorgelijk en ernstig kan dat op kleine schaal. Bovendien mogen bij risiconiveau ‘zeer ernstig’ bijvoorbeeld minder mensen een huwelijk bijwonen.