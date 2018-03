„In Nijmegen gestemd met dubbele stempas”

Door falende bezorging zijn de afgelopen weken in Nijmegen zo’n vierhonderd stempassen nagestuurd, waardoor veel mensen dubbele stempassen hebben gekregen, meldt Omroep Gelderland. De omroep nam twee keer de proef op de som of daar ook mee gestemd kan worden. In beide gevallen lukte dat. De omroep concludeert dat de controle op stempassen in de stad onvoldoende is.

Volgens de regels moet de eerste stempas als ongeldig worden geregistreerd in het Register Ongeldige Stempassen. Op het stembureau moeten de ongeldige stempassen aan het licht komen. In twee gevallen is dat woensdag niet gebeurd. In beide gevallen is overigens niet daadwerkelijk gestemd, omdat dit strafbaar is. Een woordvoerder van de gemeente reageert dat het „systeem goed is”. „En de controle moet uitstekend zijn, maar deze gevallen zijn er tussendoor geglipt.”