‘In Nederland wordt het oppassen voor rabiës’

Nederlanders moeten waarschijnlijk gaan oppassen voor rabiës oftewel hondsdolheid. De dodelijke ziekte komt in ons land op het ogenblik niet voor, maar kan meekomen met jonge hondjes uit Oost-Europa die in ons land worden ingevoerd. Door bijten, krabben en likken aan wonden kunnen de beestjes het niet alleen op elkaar overbrengen, bijvoorbeeld tijdens de transporten, maar uiteindelijk ook op mensen. Zodra iemand die besmet is klachten krijgt, is er geen redden meer aan.

Dat zegt Paul Overgaauw, dierenarts-microbioloog aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hij adviseert de dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, die ook alarm slaat. Er worden volgens Overgaauw minstens 50.000 pups per jaar in ons land ingevoerd, gezien of ongezien. De papieren van de hondjes vermeldden volgens hem vaak inentingen die in werkelijkheid niet zijn gegeven.

De hondjes moeten minstens 15 weken oud en (met 12 weken) tegen rabiës ingeënt zijn om verhandeld te mogen worden, maar het overgrote deel is jonger, veelal maar een week of zes, zegt de dierenarts. Oudere hondjes zijn namelijk niet interessant voor de exporteurs in Oost-Europa: de zorg en het voer gaat ze anders te veel kosten.

House of Animals deed bloedonderzoek bij puppy’s die vanuit Hongarije werden geëxporteerd naar ons land. Uit steekproeven bij hondjes die via Hongarije terechtkwamen bij een handelaar in Brabant, zijn volgens House of Animals „geen of te weinig antistoffen” tegen rabiës in het bloed aangetroffen.

House of Animals gaat volgende week aangifte doen tegen de handelaar in Brabant en ook tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), omdat de autoriteit de regels onvoldoende zou weten te handhaven. Volgens Overgaauw is er bij bijvoorbeeld de douane ook niet genoeg kennis en wordt er slechts globaal naar de hondjes gekeken.

De NVWA zegt toch veel capaciteit in te zetten tegen rabiës en dat juist Hongarije geen land is met een hoog risico daarop. De autoriteit waarschuwt mensen allang op te passen bij het kopen van pups en die alleen te nemen als er papieren bij zijn. De NVWA controleert de certificaten zo veel mogelijk en moet er volgens het ‘Europees vertrouwensbeginsel’ van uitgaan dat de papieren uit andere lidstaten kloppen. Zijn ze verdacht, dan meldt de autoriteit dit ook aan de landen van herkomst.

De mens kan tegen hondsdolheid worden ingeënt, maar dit gebeurt eigenlijk alleen bij reizigers naar bepaalde verre bestemmingen.