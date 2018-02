In Nederland nu kouder dan in hoge noorden

Waar Nederland de komende dagen aanhikt tegen winterkou en temperaturen onder het vriespunt, beleeft men in het uiterste noorden ongewoon zacht lenteweer. In het noordelijkste punt van Groenland werd zondagmiddag een temperatuur gemeten van 6 graden boven het vriespunt.

Volgens weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup is het in het noordpoolgebied momenteel ruim 35 graden warmer dan het gemiddelde dat in deze tijd van het jaar op 30 graden onder het vriespunt ligt. De warmte wordt veroorzaakt door een zuidelijke stroming, waarmee warme lucht vanuit Spanje richting het poolgebied wordt aangevoerd.

Het wordt in Nederland een ongewoon koude week. Donderdagochtend staat een gevoelstemperatuur van min 15 tot min 18 te wachten, meldt Weeronline. Vooral van dinsdag tot en met donderdag wordt het bitter koud. Dan blijft de temperatuur de hele dag onder het vriespunt.

Vanaf zaterdag zijn de voorspellingen onzeker en lijkt het erop dat de middagtemperatuur een reuzensprong maakt richting de 10 graden boven nul.