In Moskou opgepakte journalist weer vrij

De Nederlandse journalist Joost Bosman die zaterdagmiddag werd opgepakt bij een demonstratie in Moskou is weer vrij. Dat meldt Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van BNR, op Twitter. Volgens hem is er „zelfs excuses aangeboden”.

Bosman werkt onder meer voor het FD, AD, BNR en EenVandaag.

Tijdens een charge van de mobiele eenheid werd hij gearresteerd. „Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in”, zei Bosman eerder tegen het AD.

Tegen de Russische krant Novaya Gazeta vertelde Bosman dat hij met ongeveer dertig mensen vastzat in een gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken.