In Montenegro gestrande reizigers keren terug

Een groep Nederlanders die dinsdag vanwege een defect aan hun vliegtuig zijn gestrand in Montenegro keert donderdagmiddag terug. Reisorganisatie TUI heeft een ander toestel laten invliegen om de 189 passagiers op te pikken en om 11.00 uur alsnog naar eindbestemming Eindhoven te brengen.

De vakantiegangers vlogen dinsdag vanuit Ohrid in Noord-Macedoniƫ en maakten een tussenstop in Tivat (Montenegro). Daar werd een technisch mankement aan het vliegtuig geconstateerd. De groep bracht noodgedwongen de nacht door in een hotel.

Woensdag werd een nieuw onderdeel ingevlogen, maar dat loste de problemen niet op. Hierdoor duurde het verblijf nog een dag langer. Nadat diverse mensen hadden geklaagd over het hotel waarin ze de eerste nacht zaten, is een aantal van hen in een ander hotel ondergebracht.