In Leerbroek voorlopig geen nieuw dorpshuis

De sloop van dorpshuis De Schakel in Leerbroek is uitgesteld. Dat heeft het college van Vijfheerenlanden, waar Leerbroek onder valt, besloten omdat de nieuwbouw duurder uitpakt dan verwacht.

In oktober 2017 werd het totale project geraamd op bijna 1,6 miljoen euro. „Dat was gebaseerd op grove ramingen. Nu blijkt dat het beduidend duurder uitpakt”, legt gemeentevoorlichter Marieke Kuysters uit. „Daarom gaan we het bestaande gebouw niet slopen voor we een goed nieuw plan hebben.” Dat betekent vertraging voor de nieuwbouw van De Schakel, die gecombineerd zou worden met de bouw van een kerkelijk centrum voor de plaatselijke hersteld hervormde gemeente.

Het was de bedoeling deze maand te starten met de sloop van het bestaande gebouw. „Eind februari zijn de actuele kosten bekend geworden. Het beschikbare krediet lijkt onvoldoende om de plannen te realiseren”, schrijven B en W in een brief aan de raad. „Op basis van de meest recente informatie dreigt er een ”substantieel tekort” op het beschikbare budget voor sloop en nieuwbouw.”

Omdat nog niet alle bedragen bekend zijn, is de hoogte van het tekort niet precies aan te geven. Maar zelfs met de nodige besparingen lukt het niet om de plannen met het beschikbare budget uit te voeren. „Daarom laten we het gebouw nog niet slopen. Dat zou de keuzemogelijkheden drastisch inperken”, aldus B en W.

Inmiddels is het college druk bezig met een alternatief. „We komen zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de raad”, belooft voorlichter Kuysters. Daarbij zijn meerdere varianten mogelijk: meer geld beschikbaar stellen voor nieuwbouw, het project fors bijstellen of het bestaande gebouw opknappen. Kuysters onthult niet in welke richting het college denkt, evenmin doet ze een uitspraak over de duur van de vertraging.

Begin deze maand namen de gebruikers afscheid van De Schakel en werd de inboedel geveild. Op dit moment staat het gebouw leeg. Kuysters: „De gebruikers hadden elders al tijdelijke huisvesting gevonden. Ze zijn over de situatie geïnformeerd.”

De nieuwbouwplannen zijn tot stand gekomen door samenwerking van dorpsbewoners en de hersteld hervormde gemeente. De toenmalige gemeente Zederik stemde in oktober 2017 al in met de plannen. Bij een gemeentelijke herindeling is Zederik samen met Vianen en Leerdam opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden.