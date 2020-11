In korte tijd twee mensen neergeschoten in Amsterdam

Amsterdam is in korte tijd twee keer opgeschrikt door een schietpartij. Woensdagochtend is een man bij een schietpartij op de Spakenburgstraat in Zuidoost gewond geraakt aan zijn been. Ongeveer twaalf uur eerder werd een 21-jarige man neergeschoten op het Krugerplein in Amsterdam-Oost.

De politie trof de man in Zuidoost woensdagochtend op straat aan met een schotwond in zijn been, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Twee in het zwart geklede verdachten zijn weggerend. De politie is nog naar hen op zoek.

Na de schietpartij op het Krugerplein rond middernacht werden twee verdachten aangehouden. Het 21-jarige slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kon woensdagochtend nog niet zeggen of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.