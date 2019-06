In kamp 336 toiletten voor lopende soldaten

Binnenkort staan er 45 tenten, slapen er 7500 militairen en worden 336 wc’s dagelijks tweemaal schoongemaakt. Deze week begon de opbouw van kamp Heumensoord voor de Nijmeegse Wandelvierdaagse.

Voor adjudant Fred Bakker is dit het vijfde achtereenvolgende jaar dat hij de taak van coördinator op zich neemt. Hij is verantwoordelijk voor opbouw en logistiek. Twee jaar geleden besloot Defensie door gebrek aan voldoende eigen personeel uitzendkrachten in te huren voor de inrichting van de manschappenverblijven. „We zijn begonnen met 50 mensen, van wie 20 man defensiepersoneel. Daarnaast brengt de tentenbouwer zijn eigen mensen mee.”

Hoewel complete bouwpakketten worden aangevoerd, vereist het opzetten er van de nodige vaardigheid. De vlonders moeten waterpas gelegd worden en de metalen frames loodrecht geplaatst. Daaroverheen worden enorme dekzeilen getrokken. „De grootste tenten, en dat zijn er 25, hebben een lengte van 90 meter en bieden elk onderdak aan 480 militairen. In totaal slapen hier straks 7500 militairen van 34 verschillende nationaliteiten. De kleinste ruimte is 16 vierkante meter. Daar halen we onze koffie.”

Netjes

Volgens Bakker is het dit jaar de 58e keer dat er een speciaal kampement voor militairen wordt ingericht. „Zodra het klaar is, krijgt het ook officieel de status van militair terrein waar je zonder legitimatie niet op komt. Na de Vierdaagse wordt alles weer afgebroken is het gewoon weer natuurgebied. Een speciaal team komt dan controleren of we alles netjes hebben opgeruimd. Als achteraf bodemsanering nodig is, doordat bijvoorbeeld voertuigen olie hebben gelekt, komt dat voor onze rekening.”

Militairen krijgen geen gescheiden slaapplekken meer. Alleen de Britten handhaven die traditie nog. Mannen en vrouwen slapen daar apart. Met speciale voedingsvoorschriften wordt eveneens rekening gehouden. Behalve dieetmaaltijden is er ook halal en koosjer voedsel beschikbaar.

Voor de 7500 gasten op Heumensoord staan straks 336 toiletten gereed. Iedere wc krijgt tweemaal daags een schoonmaaktbeurt. Daarvoor staan vier fulltime krachten ter beschikking. „Er ligt hier al een rioolsysteem waar we het sanitair op aan kunnen sluiten”, aldus Bakker.

Voorbeeldig

De Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar voor de 103e keer gehouden en start dinsdag 16 juli met een limiet van 47.000 wandelaars. Voor de militairen is een speciale prijs beschikbaar. Ieder detachement dat zich voorbeeldig en disciplinair gedraagt, kan een felbegeerd vaantje in ontvangst nemen. Dan moet er in ieder geval aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het dragen van een baret, binnen de bebouwde kom in de maat lopen en het nalaten van liederlijk gezang.