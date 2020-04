In juli behandeling zaak vader die dochter doodde in ziekenhuis

De rechtszaak van de man die vorig voorjaar zijn 8-jarige dochtertje Diya ombracht in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam, wordt waarschijnlijk in juli inhoudelijk behandeld. Dat zou eigenlijk eerder dit jaar al gebeuren, maar toen wisselde verdachte Steve B. kort daarvoor van advocaat, waardoor het werd uitgesteld. Door de coronamaatregelen, kon de behandeling ook nu niet plaatsvinden, maar dat gaat 14 juli worden. Onder voorbehoud, benadrukte de rechtbank, want het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen rond het virus blijven gelden.

B. heeft eerder al toegegeven dat hij zijn dochtertje in een behandelkamer van het ziekenhuis wurgde en met een schaar stak, maar zegt dat hij het zich niet meer kan herinneren. Dat gebeurde op de avond van 15 maart vorig jaar toen B. en Diya in het ziekenhuis waren voor klachten die B. had. Hij was met zijn kind urenlang onvindbaar in het gebouw.

De 41-jarige man uit Hoogvliet had destijds last van angsten en wanen, waarvoor hij meermaals aan de bel trok bij instanties. De inspectie heeft daar onderzoek naar gedaan en concludeerde onlangs dat hulpverleners signalen niet voldoende oppakten maar dat de dood van het meisje niet was te voorkomen.