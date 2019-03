In Hoorn van de weg gereden vrouw overleden

Een 70-jarige automobiliste die begin maart in Hoorn tegen een boom reed nadat ze was geraakt door een medeweggebruiker is aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad.

De betrokken automobilist was doorgereden, maar meldde zich later bij de politie. De 26-jarige man uit Den Helder zit vast.

De man reed op vrijdagavond 1 maart tegen de achterkant van de auto van de 70-jarige vrouw. Haar auto spinde door de klap en botste tegen een boom. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit haar voertuig worden gehaald.