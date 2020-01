In hoger beroep toch veroordeling voor liquidatie oom

DEN BOSCH ( ANP). Een 27-jarige man uit Rosmalen is in hoger beroep toch veroordeeld voor de moord op zijn oom in 2014. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem dinsdag 15,5 jaar cel op. Eerder was de verdachte door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij heeft altijd ontkend en beriep zich op zijn zwijgrecht.

Het hof acht wél bewezen dat hij zijn oom met voorbedachten rade heeft doodgeschoten toen deze zijn hond uitliet. Het baseert zich daarbij op aanvullende getuigenverklaringen en DNA- en schotrestenonderzoek.

De man reed in de bewuste avond op een scooter naar de plek waar zijn oom zijn hond uitliet. Hij wachtte tot twee hardlopers zijn oom passeerden en vuurde toen van dichtbij enkele schoten op hem af. Ook schoot hij de hond dood. Het hof spreekt van een kille en brute liquidatie.

Tegen de man was zestien jaar celstraf geëist. Het hof vindt deze straf ook passend maar omdat het hoger beroep lang duurde, is de straf met een half jaar verlaagd.