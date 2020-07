In hoger beroep lagere celstraffen in drugszaak Party King

Drie mannen hebben in hoger beroep lagere celstraffen gekregen voor hun betrokkenheid bij grootschalige drugscriminaliteit in Brabant. Ze krijgen gevangenisstraffen tot zes jaar en drie maanden, terwijl de rechtbank in 2018 nog straffen van acht en tien jaar had opgelegd voor deelname aan een criminele organisatie die synthetische drugs produceerde en verkocht.

Tijdens de operatie Trefpunt, volgens het OM de grootste operatie uit de Nederlandse geschiedenis, werd maandenlang afgeluisterd en geobserveerd bij het partyverhuurbedrijf Party King in Best. Dat vormde een dekmantel en ontmoetingsplaats voor honderden criminelen. Politie en justitie vielen in april 2016 met 1500 medewerkers binnen op 124 locaties. Er werden 56 mensen opgepakt.

Het hof vindt de straffen die de rechtbank oplegde te hoog. Alfons G. (55) krijgt als leider van de drugsorganisatie de hoogste straf. De ‘ondercommandant’ Bert L. en eigenaar Rens H. van Party King moeten elk vijf jaar en vier maanden de cel in.

Het hof verwijt het de mannen dat ze geen oog hebben gehad voor de maatschappelijke problemen die drugs in de samenleving teweeg brengen en ze alleen uit winstbejag hebben gehandeld.