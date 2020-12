In hoger beroep 8 jaar geëist tegen ibogaïnegenezeres

In hoger beroep is een celstraf van acht jaar geëist tegen de 61-jarige natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen. Ze wordt onder meer verdacht van doodslag en het in hulpeloze toestand brengen en achterlaten van een 48-jarige vrouw uit Zweden.

De drugsverslaafde vrouw kreeg in 2017 tijdens een behandeling de hallucinerende stof ibogaïne toegediend en overleed kort daarna. G. belde 112 toen ze zag dat het niet goed ging met de Zweedse vrouw, maar vertelde de hulpdiensten niet dat het slachtoffer de omstreden stof toegediend had gekregen. G. vertrok daarop naar Duitsland.

G. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en ging in hoger beroep.

Gebedsgenezeres G. is eerder al veroordeeld voor het toebrengen van gezondheidsschade aan cliënten. Ze liet sinds 1999 honderden verslaafden afkickpogingen doen met ibogaïne. In die periode overleden twee mensen en twee raakten zwaargewond. Een patiënt kreeg een hartstilstand en raakte daardoor blijvend gehandicapt. Iemand anders liep in verwarde toestand de snelweg op en werd doodgereden.

Het omstreden middel ibogaïne zou ontwenningsverschijnselen en het verlangen naar drugs verminderen. Het wordt gewonnen uit de bast van de wortel van een Afrikaanse plant, Tabernanthe iboga.