In hoger beroep 5 jaar cel geëist voor aanslag op Somalisch gezin

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 24-jarige man voor de aanslag op de woning van een Somalisch gezin in zijn woonplaats Pannerden.

Hij plakte in december 2015 een vuurwerkbom op het raam naast de voordeur en stak die aan. Door de ontploffing raakte de woning in het Gelderse dorp zwaar beschadigd. Hij plakte ook racistische posters. De vrouw voelde zich hierdoor niet langer veilig en is verhuisd.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde de verdachte in oktober 2017 tot een celstraf van drie jaar, ook toen had het OM vijf jaar geëist. De man ging tegen het vonnis in hoger beroep. Pas vorig jaar kwam hij alsnog met een bekentenis, waarin hij aangaf dat zijn actie niet tegen de Somalische vrouw en haar kinderen persoonlijk gericht was, het was volgens hem een protest tegen het Nederlandse asielbeleid.

De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie eiste donderdag bij het hof in Arnhem een gevangenisstraf van vijf jaar, omdat er volgens de aanklager ook sprake is van het aanzetten tot discriminatie. Dat rechtvaardigt een verhoging van de opgelegde straf, redeneert de aanklager. Op de pamfletten die de man achterliet stond onder meer: „Blank is beter. Eigen volk eerst! Allochtonen moeten weg hier! Dit is pas het begin!” De tekst heeft een sterk discriminerend karakter, betoogde het OM.