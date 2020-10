In hoger beroep 3 jaar cel geëist tegen ‘terreurvader’ Bunschoten

In hoger beroep is een celstraf van drie jaar geëist tegen Henk K. voor onder meer het jarenlang en stelselmatig mishandelen van tien van zijn negentien kinderen. Ook is een contactverbod geëist met de kinderen die nog minderjarig zijn tot ze volwassen zijn en zolang jeugdhulpverlening dat noodzakelijk acht.

De 61-jarige ‘terreurvader’ uit Bunschoten-Spakenburg werd twee jaar geleden door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot twee jaar cel. Hij ging daartegen in beroep. Volgens K. is er absoluut geen sprake van mishandeling. De diepgelovige K. en zijn vrouw meenden dat K.’s optreden samenhing met de opvoeding. De 57-jarige vrouw werd eerder veroordeeld tot vier maanden cel omdat ze haar kinderen niet beschermde. Haar hoger beroep dient dinsdagmiddag.

Tien van de kinderen uit het gezin werden volgens het OM tussen 2004 en 2016 stelselmatig mishandeld en sommigen van hen zelfs dagenlang opgesloten.

Het hof in Arnhem doet over twee weken uitspraak.