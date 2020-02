In hoger beroep 20 jaar geëist voor doodslag op moeder en kind

Het Openbaar Ministerie heeft voor het gerechtshof in Leeuwarden twintig jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Glimmen. Hij wordt ervan verdacht in 2017 zijn 23-jarige vriendin en haar 6-jarige dochtertje in Haren (Groningen) om het leven te hebben gebracht. De rechtbank in Groningen veroordeelde de man eerder tot twintig jaar cel voor tweemaal doodslag, waarna de verdachte in hoger beroep ging.

Volgens de verdachte had hij ruzie gekregen met zijn vriendin omdat zij hun relatie wilde beëindigen en terug wilde naar haar ex, de vader van haar dochter. De verdachte wurgde de vrouw en sneed haar keel door. Het kind trof het lichaam van haar moeder ’s ochtends aan in de badkamer, waarop zij werd gewurgd.

De man, de vrouw en het meisje zijn afkomstig uit Eritrea. Zij leerden elkaar kennen in een asielzoekerscentrum.

Volgens de advocaat-generaal is er onvoldoende bewijs dat de verdachte zijn daden van te voren heeft gepland en spreekt daarom in beide gevallen van doodslag. Het Openbaar Ministerie ging eerder bij de dood van de moeder nog uit van moord en had voor de rechtbank 25 jaar cel geëist.

De uitspraak is 11 maart.